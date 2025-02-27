В Москве наступила радиационная весенняя оттепель

В четверг в Москве наступила настоящая весенняя радиационная оттепель. Так, к 15 часам на базовой городской метеостанции ВДНХ температура поднялась до плюс 2 градусов, на Балчуге — до плюс 2,5, в МГУ — плюс 3,5, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

По его словам, в Подмосковье также наблюдается оттепель. Температура составляет от плюс 0,8 градуса в Серебряных Прудах, до плюс 4,1 — в Железнодорожном. Даже на севере региона — в Клину и Талдоме — столбики термометров поднялись до плюс 3,4 и плюс 3,5, соответственно.

Синоптик уточнил, что подобные показатели днем больше характерны для третьей декады марта, то есть природа как будто перенесла жителей столичного региона на месяц вперед.

Как пояснил Тишковец, такая оттепель наступает под действием солнечной радиации в холода на фоне отрицательных температур, когда термометры преодолевают отметку в 0 градусов. Быстрому повышению температуры содействует антициклональная погода и минимум сугробов (3 см), а еще отдача тепла зданиями, деревьями, кустами, заборами и иными нагревающимися объектами.

Он добавил, что несмотря на холодные ночи, весна уже близко, и теперь в столице каждый день будет слабый плюс, а с 4 марта среднесуточная температура поднимется до показателей выше 0 градусов. Скорее всего метеорологическая весна наступит на 2-3 недели раньше сроков.