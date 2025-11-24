В Москве наградили лауреатов Стипендии Анатолия Лысенко

сегодня в 12:39

21 ноября в Москве торжественно вручили Стипендии имени Анатолия Лысенко: лауреаты — студенты факультетов журналистики МГУ, МГИМО, РГГУ, Института кино и телевидения (ГИТР) и Петербургского государственного университета, до конца семестра они будут получать по 15 тысяч рублей ежемесячно, сообщает Общественное Телевидение России .

«Во Всемирный день телевидения особенно важно отметить самых талантливых молодых журналистов, потому что они — будущее российской журналистики, им хранить лучшие профессиональные традиции», — заявил в ходе церемонии президент Международной академии телевидения и радио Леонид Млечин.

Торжественное мероприятие состоялось в концертном комплексе «Останкино» в ознаменование завершения международного смотра телепроектов и кинолент «Телемания».

Событие приурочили ко Всемирному дню телевидения, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году.

