В Москве наградили лауреатов Стипендии Анатолия Лысенко
21 ноября в Москве торжественно вручили Стипендии имени Анатолия Лысенко: лауреаты — студенты факультетов журналистики МГУ, МГИМО, РГГУ, Института кино и телевидения (ГИТР) и Петербургского государственного университета, до конца семестра они будут получать по 15 тысяч рублей ежемесячно, сообщает Общественное Телевидение России.
«Во Всемирный день телевидения особенно важно отметить самых талантливых молодых журналистов, потому что они — будущее российской журналистики, им хранить лучшие профессиональные традиции», — заявил в ходе церемонии президент Международной академии телевидения и радио Леонид Млечин.
Торжественное мероприятие состоялось в концертном комплексе «Останкино» в ознаменование завершения международного смотра телепроектов и кинолент «Телемания».
Событие приурочили ко Всемирному дню телевидения, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году.
