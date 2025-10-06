В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

сегодня в 13:02

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана с ухудшением видимости до 200–700 м, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения действует с 21 часа 6 октября до 9 часов 7 октября. Туман ожидается ночью и утром. Ухудшение видимости — до 200–700 м.

Днем 6 октября в Москве и области ожидается от 12 до 14 градусов тепла. Днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидается небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что на Урале выпал первый снег. Его зафиксировали в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае.

