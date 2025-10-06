Дождь будет в Московском регионе 6 октября

Днем 6 октября в Москве и области ожидается от 12 до 14 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от семи до девяти градусов тепла. Будет облачная погода с прояснениями. По области местами возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений, от двух до семи метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на Урале выпал первый снег. Его зафиксировали в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае.

