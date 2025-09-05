В Московском регионе из-за погоды ввели «желтый уровень» погодной опасности

сегодня в 12:02

В ближайшую ночь с 5 на 6 сентября в Москве и Подмосковье ожидается туман. В связи с погодными условиями синоптики ввели «желтый уровень» опасности в Московском регионе, об этом говорится на сайте Гидрометцентра России .

В Москве предупреждение о тумане начнет действовать 5 сентября с 23:00, его актуальность будет сохраняться до 6 сентября до 08:00.

Аналогичное предупреждение ввели и для Подмосковья. С 23:00 5 сентября до 08:00 6 сентября по области ожидается туман.

В условиях ухудшенной видимости автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дороге. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в Московском регионе будет тепло. Местами температура воздуха в дневное время прогреется до плюс 20 градусов.