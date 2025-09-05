Температура воздуха поднимется до 20 градусов в Московском регионе 5 сентября

Днем 5 сентября в Москве и области температура воздуха будет от 18 до 20 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 9 до 11 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сказал, что в ближайшие дни в Москве произойдет размывание облачности. Температура воздуха повысится до 20-22 градусов в ближайшие дни.