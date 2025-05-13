В Московской области слетки начали учиться полету

Министерство экологии и природопользования Московской области обращается к жителям с важной информацией: обнаружение птенца вне гнезда — часто не повод для беспокойства, а часть естественного процесса взросления птицы. В это время года многие молодые птицы, так называемые «слетки», покидают свои гнезда, чтобы впервые расправить крылья. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Они еще не умеют летать, и их можно увидеть на земле или низких ветвях. Этот период адаптации, когда молодые птицы учатся летать и добывать пищу, критически важен для их выживания в естественной среде обитания.

Орнитологи предупреждают: вмешиваться стоит только в случаях реальной опасности для птенца, например, если он находится на проезжей части или в зоне досягаемости домашних животных. В этом случае рекомендуется аккуратно перенести его в безопасное место поблизости — в кусты или на невысокую ветку. Брать птенца лучше, обернув ладонь носовым платком.

Настоятельно рекомендуем не забирать птенца домой. Даже если вам кажется, что птенцу нужна помощь, скорее всего, его родители находятся рядом и вернутся, как только вы уйдете.

Искусственное воспитание лишает птицу навыков выживания в дикой природе. Помните: лучший дом для птенца — его естественная среда обитания, а лучшая забота — забота его родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.