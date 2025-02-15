В Московской области почтили память воинов-интернационалистов

36 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день вспоминают о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата была установлена в память о почти 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны, напоминает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Долгие десять лет наши воины защищали мирных жителей от террористических группировок. Воины-интернационалисты достойно несли свою службу в десятках стран. На гражданке ветераны боевых действий многое сделали для того, чтобы патриотизм отзывался в сердцах нашей молодёжи. И мы видим, как сегодня новое поколение защитников России сражается в зоне специальной военной операции», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он пожелал ветеранам войн и вооружённых локальных конфликтов здоровьяи благополучия.

«Вечная память тем, кто не вернулся из „горячих точек“. Вечная слава тем, кто выполнил и продолжает выполнять свой воинский долг», — резюмировал Игорь Брынцалов.

Депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память», участник боевых действий в Афганистане Владимир Вшивцев в этот памятный день принял участие в открытии нового памятника Ветеранам боевых действий, а также участникам специальной военной операции в Можайске.

«Эта дата — дань уважения тем, кто вернулся, сохранив несломленный дух, кто продолжил строить мирное существование, невзирая на перенесенные испытания. Мы помним каждого, кто отдал жизнь во имя мира и стабильности. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти», — сказал Владимир Вшивцев.

По всей Московской области прошли памятные мероприятия, возложения цветов к мемориалам и памятникам защитникам Отечетсва, а также просветительские мероприятия для молодежи.

В Балашихе прошли митинги у стелы возле Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и у сквера Победы в микрорайоне Железнодорожный.

Единороссы, представители администрации округа, депутаты городского Совета депутатов, кадеты, юнармейцы, молодогвардейцы, студенты и жители Балашихи почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалам. У Памятного знака воинам, погибшим при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан, собравшихся приветствовали глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, Герой России, почетный гражданин Московской области, президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов „Витязь“ Сергей Лысюк и руководитель балашихинского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“ Сергей Яковлев.

В Рузе у Памятника воинам-афганцам, расположенного на территории Санатория «Русь» имени М. А. Лиходея состоялась торжественная церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Михаил Терентьев, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Рузского муниципального округа Владимир Бурмистенков, а также активисты и сторонники партии.

В Наро-Фоминске единороссы во главе с директором историко-краеведческого музея Ольгой Халяпиной и сотрудником, ученым секретарем Федором Пущиным, в преддверии 36-й годовщины вывода Советских войск из Афганистана, подготовили для жителей Наро-Фоминского городского округа тематическую экскурсию «Россия и Северная Корея. Дружба на века».

В ходе экскурсии гости познакомились с историей дружественных взаимоотношений наших стран, героях освобождении Кореи от Японии в 1945 году, участию Советской авиации в Корейской войне 1950-1953, современными дипломатическими отношениями, а также уникальными экспонатами, раскрывающими искусство агитационного плаката, народного творчества и культурную жизнь народа этой страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.