В МКД Подмосковья проведут противоаварийные работы по требованию приставов

Судебные приставы Подмосковья обязали управляющую компанию исполнить решение суда и принять меры для проведения противоаварийных мероприятий в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

Весной прошлого года жительница Подмосковья стала счастливой обладательницей однокомнатной квартиры. Однако радость от долгожданной покупки недвижимости длилась недолго. В ходе ремонта, который она начала сразу же, при вскрытии пола обнаружилось, что железобетонная плита перекрытия имеет дефекты и повреждения. Результаты технической экспертизы, которую заказала женщина, оказались неутешительными. Эксперты охарактеризовали состояние плиты перекрытия как аварийным и требующим проведения противоаварийных мероприятий. После обращения гражданки в контролирующие органы ее жилплощадь и квартира соседей снизу в октябре того же года были признаны непригодными для проживания. Управляющей компании было рекомендовано произвести противоаварийные мероприятия.

В связи с тем, что управляющая компания никаких мер к исправлению ситуации не принимала, собственница квартиры в многоквартирном доме обратилась в суд за защитой своих прав. Рассмотрев материалы дела, суд обязал управляющую компанию за свой счет, заключив договор со специализированной организацией, провести противоаварийные мероприятия по восстановлению перекрытий.

Женщина, прождав более полугода добровольного исполнения решения суда, предъявила исполнительный лист в Павлово-Посадское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Московской области. Во исполнение решения суда сотрудники службы возбудили исполнительное производство, должным образом проинформировали управляющую компанию о начале принудительного исполнения судебного решения и предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае его неисполнения. В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный законом срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора.

В результате планомерного применения комплекса принудительных мер судебные приставы обязали управляющую компанию заключить договор со специализированной организацией о проведении противоаварийных мероприятий по восстановлению перекрытий с многоквартирном доме.

Судебное решение в пользу гражданки исполнено в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.