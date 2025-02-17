В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о новых ветправилах перевозки свиней

Министерство сельского хозяйства РФ представило на общественное обсуждение проект обновленных ветеринарных правил, касающихся перевозки свиней автомобильным транспортом и кормов для них. Новый документ , который должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, заменит действующие правила, утвержденные в 2017 году (приказ Минсельхоза № 329). В настоящее время в России осуществляется перевозка свиней и кормов более чем 14 тыс. хозяйствующих субъектов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Основной задачей нового законодательства является устранение проблем, связанных с отсутствием единых стандартов и требований к перевозке свиней, что может быть связано с рисками распространения заболеваний среди сельскохозяйственных животных. Как указано в сводном отчете, некорректное обращение с животными во время транспортировки может привести не только к их травмам и гибели, но и создать угрозу для здоровья людей и окружающей среды. В новом проекте предусмотрены строгие требования к автотранспортным средствам, используемым для перевозки свиней.

В частности, животные должны быть защищены от неблагоприятных погодных условий, а транспортировка должна осуществляться в хорошо вентилируемых и просторных условиях, позволяющих животным принимать разнообразные позиции. Если поездка превышает 6 часов, перевозчик обязан предусмотреть запас корма, воды и подстилочного материала. Также особое внимание уделяется безопасности: кузов транспортного средства должен быть очищен и продезинфицирован, а наличие любых щелей и выбоин строго запрещено. Для предотвращения контакта между животными разных полов и весовых категорий, в транспорте требуется установка перегородок.

Кроме того, обязательным условием станет оформление ветеринарных сопроводительных документов на всех перевозимых животных. Эти требования имеют свои корни в предыдущих правилах, но новая редакция актуализирует их и делает более строгими.

Контроль за выполнением этих требований будет осуществлять Россельхознадзор, что, несомненно, повысит уровень безопасности и защитит здоровье свиней, а также улучшит условия их перевозки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.