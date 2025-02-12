В министерстве по содержанию территорий Подмосковья состоялся прием граждан

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области состоялся личный прием граждан, в рамках которого отраслевые заместители министра рассмотрели обращения 11 жителей из следующих муниципалитетов: Богородский, Красногорск, Лобня, Люберцы, Одинцовский, Пушкинский, Рузский, Сергиево-Посадский и Химки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане обращались по темам, касающимся внесения изменений в реестре лицензий, организации общего собрания собственников, смене управляющей организации, ненадлежащего содержания МКД, установки дорожных знаков на придомовой территории, а также вопросов, связанных с оплатой за вывоз твердых коммунальных отходов.

Так, житель Сергиево-Посадского городского округа поднял вопрос о проведении несогласованных с собственниками многоквартирного дома работ по стяжке и демонтажу дверей в двух подъездах. В ответ министерство инициирует проверку относительно нарушений. В случае подтверждения изложенных фактов, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности.

Кроме того, житель обратился с вопросом о возмещении материальной компенсации, связанной с протечкой кровли в квартире. В случае подтверждения вины управляющей организации, ей необходимо будет произвести финансовое возмещение ущерба.

Все вопросы жителей на приеме фиксируются, затем отрабатываются отраслевыми специалистами, после чего им направляются письменные ответы о принятых мерах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.