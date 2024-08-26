сегодня в 14:13

В МИД Франции заявили, что не будут комментировать задержание Павла Дурова

Министерство иностранных дел Франции отказалось от комментариев в связи с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщает РИА Новости .

«В соответствии с принципами независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию с господином Дуровым», — заявили в пресс-службе МИД республики.

Ранее России отказали в консульском доступе к арестованному во Франции основателю Telegram. Париж никак не уведомлял Москву о задержании Дурова.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти могут предъявить ему обвинения в терроризме, отмывании денег и торговле наркотиками. Бизнесмену грозит до 20 лет тюремного заключения.