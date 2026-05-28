В МФЦ Подмосковья с начала 2026 года практику прошли 300 студентов

Более 300 студентов прошли практику в офисах «Мои Документы» Московской области с начала 2026 года. Стажировки организованы для будущих юристов, управленцев, экономистов и финансистов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подмосковные МФЦ остаются востребованной площадкой для студенческих стажировок. Практиканты получают опыт работы с государственными услугами и современными сервисами, а также взаимодействуют с заявителями.

«Мы делаем все, чтобы молодым специалистам было комфортно в нашей команде. Практика в МФЦ — это живой опыт работы с технологиями и людьми, а не просто заполнение документов. Мы всегда рады видеть молодежь в числе штатных сотрудников с перспективой карьерного роста», — сказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Студенты отмечают гибкий график, который позволяет совмещать стажировку с учебой. За каждым практикантом закрепляется наставник, помогающий быстрее освоить стандарты работы. По вопросам прохождения практики необходимо обращаться напрямую в офисы «Мои Документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.