В МФЦ округа Пушкинский пройдет единый день оказания бесплатной юрпомощи

В МФЦ округа Пушкинский можно будет бесплатно получить юридическую консультацию. Представители адвокатской палаты Московской области будут вести прием в МФЦ по графику, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Пушкине встречи пройдут: 17 и 28 мая с 14:00 до 18:00 по адресу: Московский проспект, дом № 54а. В Ивантеевке — 19 мая с 14:00 до 18:00 можно будет задать свой вопрос по адресу: Центральный проезд, дом № 4.

В Красноармейске прием будут вести 23 мая с 14:00 до 18:00 на проспекте Испытателей, дом № 7.

«Представители адвокатской палаты региона в марте и апреле провели бесплатное консультирование граждан во всех офисах МФЦ Городского округа Пушкинский. К представителям обратилось большое количество жителей. Все, кто хотел обратиться за консультацией, но по каким-либо причинам не успел это сделать раньше, смогут воспользоваться бесплатной юридической помощью в мае. Данной услугой может воспользоваться каждый житель округа», — рассказала директор МФЦ округа Пушкинский Ирина Левченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.