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В Магадане рыбаки голыми руками ловят селедок, попавших в ловушку

Сотни селедок застряли в бухте после отлива в Магадане. Теперь рыбаки ловят рыбу голыми руками, сообщает SHOT .

Селедки из-за отлива угодили между камней в бухте Нагаева. Выбраться они не смогли и оказались в ловушке.

Теперь рыба — легкая добыча для чаек и рыбаков. Люди спокойно подходят к камням и руками ловят селедок.

Есть и те граждане, которые помогают морским обитателям выбраться на волю. Добросердечные жители откидывают рыбу подальше в воду.

В конце мая в Магадане произошел настоящий селедочный бум. Местные жители ведрами ловили идущую на нерест рыбу.