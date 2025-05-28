Селедочный бум: в Магадане рыбу ловят руками и ведрами

В Магадане более 150 рыбаков круглосуточно вылавливают селедку. В этом году она пошла на нерест позже из-за морозов, сообщает SHOT .

Речь идет о той самой классической селедке, которую так любят употреблять в качестве закуски крепкого алкоголя. Ее ловят руками, сачками и даже ведрами.

Процесс поставлен на конвейер: рыбу собирают, отвозят и едут обратно. За день с Ольского лимана увозят по 2–4 лодки с селедкой.

Ранее стало известно, что с начала года камбала на Дальнем Востоке выросла в цене на 27,6%​, а за год — на 40,5%. Росту стоимости этой рыбы способствует уменьшение объема вылова.