Камбала на Дальнем Востоке подорожала за год на 40%

С начала года камбала на Дальнем Востоке выросла в цене на 27,6%​, а за год — на 40,5%, сообщает «Коммерсант» .

Росту стоимости этой рыбы способствует уменьшение объема вылова. С начала января по начало мая он снизился на 25% год к году.

Оптовая цена на камбалу на Дальнем Востоке на неделе с 5 по 11 мая составила 125 рублей за 1 кг, она выросла за неделю на 4,2%. Повышаться в цене эта рыба начала в марте, тренд все еще сохраняется.

Как отметили в Росрыболовстве, популяция камбалы остается стабильной, уменьшения нет.

По мнению Рыбного союза, высокая цена на камбалу поддерживается из-за ее экспорта. ​Так, за границу отправляют около 25% добытой рыбы.