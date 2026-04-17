В Луховицах уровень Оки снизился на 46 см за сутки

Уровень воды в Оке в округе Луховицы к утру 17 апреля снизился до 101,25 м по Балтийской системе высот. За сутки вода ушла на 46 см, а с момента пика 6 апреля — почти на три метра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подтопленными остаются четыре участка дорог, тогда как ранее их было 12. Перелив сохраняется на участке от Белоомута до Слемских Борок протяженностью 140 м и высотой 110 см, у Гольного Бугра на дороге «Дединово – Ловцы – Белоомут» — 2,3 км при высоте 130 см, а также на дорогах «Белоомут – Ловцы» близ Ловецких Борок и «Ловцы – Каданок» близ Лисьих Нор.

По прогнозам, в течение одного-двух дней подтопленными останутся только две дороги. Полный спад половодья ожидается в ближайшие пять дней, когда уровень достигнет отметки 100,1 м — до нее осталось менее 1,5 м.

Ежесуточный мониторинг ведут подразделения пожарно-спасательных частей №230, 264 и 325 ГКУ МО «Мособлпожспас». Для обеспечения транспортной доступности задействованы специализированная техника и плавсредства Государственной инспекции по маломерным судам. В селе Слемские Борки, где затоплена единственная подъездная дорога, продукты и медикаменты доставляют на лодке, там же организовано круглосуточное дежурство пожарного расчета. Угрозы для жителей, домов и объектов инфраструктуры нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.