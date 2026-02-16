В Луховицах почтили память участников войны в Афганистане и локальных конфликтов

В Луховицах 13 февраля на Аллее Славы прошел митинг, посвященный 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами страны. В мероприятии приняли участие ветераны, представители администрации, общественности и молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Митинг на Аллее Славы в Луховицах собрал ветеранов боевых действий, представителей администрации, общественных организаций и молодежь. Участники вспомнили события Афганской войны и почтили память луховичан, погибших в ходе военных конфликтов за пределами страны.

Сергей Веселов, ветеран войны в Афганистане и руководитель местного отделения организации «Боевое братство», напомнил, что более 100 жителей Луховиц участвовали в боевых действиях в Афганистане, двое из них — Александр Кабанов и Владимир Пименов — погибли. Всего в локальных конфликтах за рубежом участвовали около 300 луховичан.

На митинге также выступили благочинный церквей первого Луховицкого округа иерей Александр Скабелин, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Воронин и представитель молодежи София Юсупова. Они подчеркнули важность сохранения исторической памяти о тех, кто с честью исполнил воинский долг.

Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу на Аллее Славы в честь всех жертв локальных войн и конфликтов.

