В Луховицах остаются подтопленными две дороги

В округе Луховицы 22 апреля уровень воды в Оке составил 100,8 м по Балтийской системе высот, остаются подтопленными два участка дорог. Перелив на них постепенно снижается, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным на среду, уровень воды в Оке сохранился на отметке 100,8 м — по сравнению со вторником изменений нет. С 7 апреля показатель снизился более чем на 3 м, однако в последние дни падение замедлилось из-за осадков. Половодье полностью сойдет при снижении уровня до 100,1 м — именно тогда произошло первое подтопление дороги между Белоомутом и Слемскими Борками.

Сейчас подтоплены два участка: дорога от Белоомута до Слемских Борок (длина перелива 55 м, высота 35 см) и участок у Гольного Бугра на дороге Дединово — Ловцы — Белоомут (20 м и 20 см соответственно). Сотрудники пожарно-спасательных частей №230 и №264 ГКУ МО «Мособлпожспас» ежедневно контролируют уровень воды.

С 19 апреля в полном объеме работает паромная переправа через Оку в Дединове. Здесь перевозят пассажиров и транспорт массой до 3,5 т. В Белоомуте и Ловцах переправы пока обслуживают только пассажиров.

Угрозы для жителей, домов и объектов инфраструктуры нет. В селе Слемские Борки продукты и медикаменты доставляют по заявкам старосты на машине повышенной проходимости. Безопасность обеспечивает боевой расчет пожарно-спасательной части №230.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.