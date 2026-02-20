сегодня в 18:03

В Лосино-Петровском прошли школьные соревнования к 23 Февраля

Спортивные соревнования между классами состоялись 20 февраля в Свердловской школе №2 городского округа Лосино-Петровский в преддверии Дня защитника Отечества. Ученики продемонстрировали силу, скорость и командный дух, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в МАОУ Свердловской СОШ №2 и объединили учеников разных классов. Ребята участвовали в спортивных испытаниях, где показали ловкость, выносливость и умение работать в команде. В зале царила атмосфера азарта и поддержки.

Особое внимание жюри уделило не только выступлениям команд мальчиков, но и активности болельщиков. Классы подготовили кричалки и плакаты, дружно поддерживая участников на всех этапах состязаний.

Украшением праздника стали показательные выступления и танцевальные флешмобы. Они добавили мероприятию яркости и создали праздничное настроение.

«Такие события объединяют, воспитывают силу характера и настоящий командный дух!» — сказали организаторы мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.