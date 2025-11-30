В Лобне завершили подготовку дорожек к асфальтированию в парке «Река времени»

В парке «Река времени» в Лобне завершили подготовку оснований для асфальтирования пешеходных дорожек. Работы проводились в рамках благоустройства для повышения комфорта и безопасности посетителей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Строители завершили устройство многослойного основания из песка и щебня, которое обеспечит долговечность и устойчивость будущего асфальтового покрытия. На объекте трудились десять рабочих с использованием специализированной техники. Также были установлены новые бордюры для четкого обозначения границ дорожек и предотвращения разрушения покрытия.

В настоящее время рабочие проводят финальную расчистку территории, убирая остатки старого покрытия. Эти меры необходимы для качественной укладки асфальта, которая запланирована на ближайшие дни. Большинство обновляемых дорожек расположено со стороны улицы Ленина, а также отремонтирован участок у выхода из парка со стороны лицея.

Ранее эта же бригада выполняла аналогичные работы в Центральном парке Лобни, что подтверждает их опыт и соблюдение строительных и экологических стандартов. Завершение работ позволит сделать парк более удобным для прогулок и активного отдыха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.