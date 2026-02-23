В Люберцах почтили память погибших воинов

В городском округе Люберцы накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, почтили память погибших воинов. Об этом

Цветы к мемориалу «Вечный огонь» возложил глава муниципалитета Владимир Волков, участники СВО, депутаты, представители общественных организаций, жители Люберец.

«Память защитников, отдавших свои жизни за Отечество, почтили возложением у Вечного огня. Низкий поклон за ваш подвиг! Мы помним», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Особые слова поздравлений и самых теплых пожеланий он адресовал участникам и ветеранам специальной военной операции.

«Спасибо за вашу отвагу, мужество и искреннее служение Родине!» — отметил Владимир Волков.

На памятном возложении присутствовали представители Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО.

«Мы делаем все возможное, чтобы сохранить традиции честного служения Родине и воспитывать подрастающее поколение на примере настоящей доблести и патриотизма», — отметил руководитель Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Ранее в Люберецком ДК прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

