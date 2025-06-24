В лесах Подмосковья установлено почти 550 аншлагов и более 250 новых шлагбаумов

Во всех лесничествах Московской области завершена установка агитационных панно, плакатов, аншлагов противопожарной направленности, а также установка новых и ремонт уже использующихся шлагбаумов на территории гослесфонда, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

«Очень важная часть комплекса противопожарных мероприятий в Подмосковье выполнена полностью. В лесничествах установили 546 аншлагов, 272 новых шлагбаума, а также отремонтировали, обновили и заново покрасили 292 шлагбаума уже находящихся в эксплуатации. Кроме того, вдоль вылетных магистралей установлено 50 баннеров на противопожарную тематику», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Лидерами по установке аншлагов стали Дмитровское (118), Наро-Фоминское (50) и «Русский лес» (35) лесничества.

Больше всего шлагбаумов установлено в Дмитровском (25), Звенигородском (24), Егорьевском и Наро-Фоминском — по 22, филиалах ГАУ МО «Мособллес».

Ремонтировали и обновляли шлагбаумы чаще всего в Подольском (36), Московской учебно-опытном (25) и Истринском (23) лесничествах.

Противопожарное обустройство в лесах — это система организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной опасности, повышение пожароустойчивости лесов, обнаружение пожаров в начале их развития и их ликвидацию.

Все работы по противопожарному устройству лесов выполняют в рамках государственного задания филиалы подведомственного ГАУ МО «Мособллес», соблюдая сроки и требования технического задания.

Напомним, что противопожарные мероприятия на территории лесного фонда включают в себя выполнение работ по эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; устройству и прочистке противопожарных минерализованных полос, установке новых и содержанию имеющихся шлагбаумов, панно, плакатов, аншлагов и баннеров, а также благоустройству зон отдыха граждан, пребывающих в лесах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.