В Ленинском округе пройдет Всероссийская акция «Вода России»

В подмосковном Ленинском городском 23 мая в 10:00 состоится ежегодная Всероссийская акция «Вода России». В текущем году мероприятие пройдет на берегу реки Битца, где участники займутся очисткой прибрежной полосы от неразлагаемых отходов, образовавшихся в результате производственной и потребительской деятельности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Общероссийская акция по уборке мусора с берегов водоемов «Вода России» является частью федеральной инициативы «Сохранение уникальных водных объектов», входящей в национальный проект «Экологическое благополучие». Эта акция, проводимая с 2014 года, играет важную роль в повышении экологической осведомленности населения и экологическом образовании молодежи, а также привлекает внимание общественности к вопросам охраны водных ресурсов. Приглашаем всех неравнодушных жителей принять участие в этом мероприятии. Вместе мы сделаем наш округ еще более чистым», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

В экологической акции примут участие представители администрации муниципалитета и депутатского корпуса, сотрудники МБУ «Благоустройство», АО «Оргэнергогаз», волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеры Подмосковья», а также неравнодушные жители.

«На месте проведения субботника всем участникам будет предоставлен необходимый инвентарь. Место сбора и выдачи инвентаря: город Видное, улица Олимпийская, рядом с пешеходным мостом через реку Битца, ориентиром служит центр пляжных видов спорта SportBeach», — уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.