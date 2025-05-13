В Ленинском округе предотвратили незаконный сброс 80 куб м строймусора

На территории Ленинского округа был проведен рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. В ходе выездного мероприятия удалось предотвратить незаконный сброс 80 куб. м строительного мусора, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках инспекции было проверено 29 транспортных средств. Четыре автомобиля осуществляли перевозку отходов без необходимой разрешительной документации. В отношении владельцев были составлены протоколы о совершении административных правонарушений соответственно предусмотренных частью 1 статьи 6.26 КоАП Московской области и частью 1 статьи 8.2 КоАП Российской Федерации. Два автомобиля были эвакуированы на специализированную стоянку», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Виктории Морозовой.

Рейд проводился совместными усилиями министерства экологии и природопользования Московской области, министерства чистоты, министерства внутренних дел РФ, Главного управления региональной безопасности Московской области, а также представителями администрации Ленинского городского округа.

Сообщается, что особое внимание в ходе проверки уделялось соблюдению правил транспортировки отходов, наличию разрешений и соответствию транспортных средств экологическим нормам.

«Подобные совместные мероприятия будут проводиться регулярно для обеспечения экологической безопасности территории и предотвращения нарушений в сфере обращения со строительными отходами», — добавила Виктория Морозова.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.