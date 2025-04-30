В Ленинском округе открыта Парта Героя Советского Союза Виктора Фокина

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Видновской школе № 10 подмосковного Ленинского городского округа состоялось торжественное открытие Парты Героя Виктору Фокину, который за свой героизм во время великих сражений был удостоен звания Героя Советского Союза, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Те духовные ценности, мужество и силы, проявленные Виктором Никитовичем в боях за освобождение своей родины, свидетельствуют о широте русской души и доказывают, что героизм проявляют не только богатыри в былинах, но и простые молодые люди», — отметил депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Олег Федоров.

Виктор Фокин уроженец Рязанской области, переехал в Подмосковье в 1938 году и трудился на экспериментальной базе «Горки Ленинские». В годы Великой Отечественной войны он сражался под Москвой, на Курской дуге, в операции «Багратион», воевал в Белоруссии, Эстонии, Латвии, Польше, Восточной Пруссии. За героизм, проявленный при форсировании Западной Двины и захвате в плен 72 немецких солдат в бою за деревню Островно, 22 июля 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он также был удостоен орденов Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и различных медалей. В 2009 году Виктор Фокин стал «Почетным гражданином Ленинского района», а в 2014 году его именем была названа улица в городе Видное.

В торжественной церемонии открытия «Парты Героя» приняли участие школьники, активисты молодежных организаций и представители депутатского корпуса Ленинского городского округа.

Парты Героев открываются в образовательных организациях в память о людях, которыми гордится наша страна, по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Новая школа» с целью патриотического воспитания детей и молодежи на примерах подвигов земляков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.