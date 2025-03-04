В Ленинском округе открыли памятную доску главврачу Видновской больницы

На здании Видновской клинической больницы появилась памятная доска в честь одного из первых главврачей этого медучреждения Бориса Михайловича Хруслова, стоявшего у истоков становления системы здравоохранения в городе. В торжественном мероприятии приняли участие родные врача, сотрудники администрации, больницы, депутаты. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Под чутким руководством Бориса Михайловича была спроектирована и возведена больница в городе Видное. Он организовывал этот процесс на всех этапах строительства и оснащения районной больницы, а также возглавлял ее с 1967 по 1974 годы. В этот период создана система централизованной госпитализации больных, организованы «кустовые» учреждения с диагностическими службами узких специалистов на предприятиях, открыта новая поликлиника на 750 посещений в смену, кабинеты спортивной медицины для восстановления спортсменов, в том числе из прославленного мотобольного клуба «Металлург», — приводятся в сообщении слова главного врача Видновской клинической больницы Бутая Бутаева.

Инициатором установки мемориальной таблички своему отцу стал сын Бориса Михайловича Хруслова. Он обратился за содействием к депутатскому корпусу и в администрацию округа, получив полную поддержку. Им было предоставлено почетное право открытия памятной доски.

«Борис Михайлович стоял у истоков развития здравоохранения Ленинского городского округа. А в целом медицине он отдал более 40 лет. Его высокий профессионализм и прекрасные организаторские способности помогли заложить основы современного медицинского комплекса нашего муниципалитета. Теперь имя замечательного врача, Бориса Михайловича Хруслова, посвятившего свою жизнь медицине и служению людям будет оставаться в памяти жителей Ленинского городского округа», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Татьяны Квасниковой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.