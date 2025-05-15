В Красногорске утвердили охранное обязательство на ансамбль усадьбы «Архангельское»

Усадьба была основана в 60-х годах XVII века, когда на высоком берегу Москвы-реки Я. Н. Одоевский построил боярский двор с деревянными хоромами и каменной церковью. В период с 1660 по 1667 год на месте старой деревянной церкви XVI века по заказу Я. Н. Одоевского была возведена церковь Архангела Михаила. В 1780 году Н. А. Голицын заложил основу существующего ансамбля. В это время были построены жилые и хозяйственные здания усадьбы, оранжереи, а также разбит регулярный парк между дворцом и Москвой-рекой.

Террасы парка были созданы по проекту итальянского архитектора Джакомо Тромбара. В конце XVIII века в парке были построены различные павильоны по проектам архитектора И. О. Петонди, среди которых были «Каприз» и «Чайный домик» (бывшая библиотека).

Дворец пострадал во время Отечественной войны 1812 года и крестьянского бунта 1818 года. В 1813–1814 годах после ущерба, нанесенного наполеоновской армией, в здании проводился ремонт под руководством крепостного архитектора В. Я. Стрижакова. Работы продолжались в 1816–1817 годах под руководством архитекторов Е. Д. Тюрина и С. П. Мельникова.

Охранное обязательство устанавливает требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия. В нем также указаны сроки проведения и состав работ, необходимых для его восстановления и сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.