В Красногорске состоялась встреча женских союзов России и Беларуси

В доме правительства Московской области в рамках женского форума «Международное сотрудничество России и Беларуси: женские инициативы и лучшие практики» прошел стратегический диалог, посвященный перспективам совместного предпринимательства и поддержке бизнес-инициатив двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

Одной из ключевых тем обсуждения стало экономическое партнерство России и Беларуси в 2025 году.

«Мы продолжаем укреплять наши связи. В прошлом году было подписано соглашение о взаимодействии, что стало значимым этапом в развитии сотрудничества. Сегодня мы говорим о новых возможностях, в том числе в сфере экономики. Наши делегации обмениваются ценным опытом, а мы, в свою очередь, намерены и дальше выстраивать надежные и эффективные деловые отношения», — отметила вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.

Кроме стратегической сессии, участницы белорусской делегации посетили центр управления регионом. В дальнейшем для гостей запланированы посещение Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, а также визит в военно-патриотический парк «Патриот», который находится неподалеку от Кубинки в Одинцовском округе Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.