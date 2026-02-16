В Красногорске прошли субботники по уборке снега на шести площадках округа

В Красногорске уже четвертую неделю подряд организуют субботники по уборке снега. К работам присоединились сотрудники администрации, представители молодежных движений и жители округа. Участники очищали дворы, детские площадки, парковки, дорожки и тротуары.

Субботники прошли на шести площадках, включая станцию МЦД «Павшино». Здесь в уборке приняла участие первый заместитель главы округа Наталья Тимошина. Она отметила, что такие мероприятия проходят на всех территориях Красногорска, а в работах задействованы сотрудники управления транспорта, связи и дорожной деятельности, управления ЖКХ и МБУ «КГС».

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели уборку у дома № 9 на Лесной улице, рядом с Общественной приемной партии. Также работы прошли в ЖК «Спасский мост» в Павшинской пойме, на улице 11 Саперов в Нахабино, у дома № 33 по улице Сходненской в ЖК «Мортонград» и у дома № 10 в поселке дачного хозяйства Архангельское. В уборке участвовали сотрудники администрации, коммунальные службы и местные жители, а также была задействована снегоуборочная техника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.