В Красногорске 15 февраля прошла церемония в честь Дня памяти воинов-интернационалистов, посвященная годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на мемориальном комплексе, где жители и представители администрации почтили память тех, кто защищал интересы Отечества за пределами страны. Участники церемонии отметили важность сохранения исторической памяти и провели параллели между событиями прошлых лет и современной ситуацией на границах России.

Депутат совета депутатов Красногорска Виталий Ласкавец подчеркнул, что решение о вводе советских войск в Афганистан было продиктовано необходимостью, ссылаясь на факты систематических нарушений границы СССР и провокаций со стороны соседних государств.

Заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации Красногорска Анастасия Муринец отметила, что память о воинах-интернационалистах особенно актуальна сегодня, когда многие продолжают исполнять свой долг вдали от дома.

Ветераны поделились воспоминаниями о службе в Афганистане, подчеркнув значимость этой даты для всех, кто прошел через военные события в Центральной Азии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.