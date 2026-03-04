В Красногорске открыли «Парту Героя»

На мероприятие пришла семья бойца — жена Светлана Рулева и дети Полина, Матвей и Милана. К ним со словами поддержки и благодарности обратился депутат Совета депутатов Богдан Андриянов.

«Жизнь Сергея Юрьевича — образец истинного служения Отечеству. Благодаря проекту „Парта Героя“ школьники могут узнать о подвигах героев, живших рядом с ними. Своим подвигом Сергей доказал всем нам, что служение Родине это священный долг каждого мужчины. Уверен, что героизм нашего бойца поможет нашим красногорским ребятам выбрать для себя правильные жизненные ориентиры и истинные примеры для подражания», — сказал Андриянов.

Сергей Рулев в мае 2024 года получил повестку на осенние сборы и позднее, не раздумывая, подписал контракт с министерством обороны РФ, сказав: «Кто, если не я? Кто защитит семью? Кто поможет стране?». Он выполнял боевые задачи в составе штурмовой роты 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.

12 августа 2024 года боец, освобождая поселок Невское в ЛНР, героически погиб в результате тяжелого осколочного ранения. Во время боя, вместе со своими товарищами, он принял неравный бой, попав в окружение противника. Сергей проявил себя бесстрашным бойцом, а его отвага вдохновляла сослуживцев, и вера придавала силы в трудную минуту. Похоронен герой с воинскими почестями на Федеральном военном мемориале «Пантеон».

Память о герое из Красногорска увековечена на мемориальной доске на доме в Путилково, где он проживал. А в школе, где учились, учатся и будут учиться его дети, теперь установлена «Парта Героя», на которой размещена фотография Сергея Юрьевича и написана информация о его биографии и боевых заслугах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.