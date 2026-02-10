В Красногорске для школьников провели интерактивное занятие по пожарной безопасности

Сотрудники МЧС России 10 февраля организовали для учеников начальных классов Красногорска интерактивное мероприятие по пожарной безопасности во дворце культуры «Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие прошло в рамках профилактической работы, направленной на формирование у детей ответственного отношения к вопросам личной безопасности. В мероприятии приняли участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красногорску Дмитрий Нилов, инспекторы отдела, сотрудники 15-го пожарно-спасательного отряда, представители Главного управления МЧС России по Московской области и Центральной библиотеки города.

Школьники были разделены на команды и прошли тематические станции, где выполняли задания на внимательность, ловкость и сообразительность. Все этапы были посвящены правилам пожарной безопасности.

Финалом занятия стал мастер-класс от педагогов студии современного танца «Степ и Джаз» Анастасии и Ангелины Аккуратовых. Мероприятие прошло в игровой форме и было направлено на формирование культуры безопасного поведения у детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.