В Красногорске для школьников провели интерактивное занятие по пожарной безопасности
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Сотрудники МЧС России 10 февраля организовали для учеников начальных классов Красногорска интерактивное мероприятие по пожарной безопасности во дворце культуры «Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Занятие прошло в рамках профилактической работы, направленной на формирование у детей ответственного отношения к вопросам личной безопасности. В мероприятии приняли участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красногорску Дмитрий Нилов, инспекторы отдела, сотрудники 15-го пожарно-спасательного отряда, представители Главного управления МЧС России по Московской области и Центральной библиотеки города.
Школьники были разделены на команды и прошли тематические станции, где выполняли задания на внимательность, ловкость и сообразительность. Все этапы были посвящены правилам пожарной безопасности.
Финалом занятия стал мастер-класс от педагогов студии современного танца «Степ и Джаз» Анастасии и Ангелины Аккуратовых. Мероприятие прошло в игровой форме и было направлено на формирование культуры безопасного поведения у детей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.
«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.