В Красногорске более 300 человек вышли на флешмоб 18 марта

Патриотический флешмоб в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошел 18 марта в Красногорске. В акции приняли участие свыше 300 активистов и волонтеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на площади Дворца культуры «Подмосковье». Участниками стали активисты «Молодой Гвардии Единой России», Юнармии, Движения Первых, волонтеры и представители творческих коллективов округа.

Торжественным маршем молодые жители пронесли многометровое полотно российского триколора как символ единства и величия страны.

«12 лет назад в истории нашей страны произошло поистине фундаментальное событие, изменившее ход истории — наш Крым и Севастополь вернулись в состав России. И сегодня эта дата объединяет не только крымчан, но и миллионы соотечественников, включая наших красногорцев», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Участников также приветствовал заместитель председателя местного совета депутатов Богдан Андриянов. Он подчеркнул значимость 18 марта для новейшей истории страны и добавил, что в год, объявленный президентом РФ Годом единства народов России, эта дата приобретает особый смысл.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.