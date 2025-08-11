В Красноармейске идет комплексное благоустройство лесопарка «Банный лес»

В Красноармейске в лесопарке «Банный лес» ежедневно трудятся более 30 человек, задействовано восемь единиц техники, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Посмотреть, как идут работы и что уже сделано, приехали заместитель главы округа Пушкинский Елена Панькив, председатель окружного Совета депутатов Артём Садула, депутат Анна Дунаева и уполномоченный главы округа Ольга Алексеева. Они встретились с инициативной группой, представителями подрядной организации и вместе прошлись по лесопарку.

«Мы стараемся быстро и откровенно отвечать на все вопросы, которые интересуют жителей, чтобы они не переживали. У нас в первую очередь сохранится лес, сохранится инфраструктура, лес будет интересным, насыщенным, безопасным и в то же время, сохраняющим свою экосистему, которая хранилась долгие годы. Мы видим, как наш округ в целом развивается, сколько проектов уже реализованы в части благоустройства: у нас построено уже несколько городских парков, лесопарков, мы видим, как развиваются другие сферы. Как модернизируется сфера ЖКХ, улучшается качество подачи ресурса. Как развивается сфера здравоохранения: проводятся капитальные ремонты, разработана система поддержки для привлечения медицинского персонала. Нельзя не отметить развитие и поддержку сферы культуры. В этом году реализуются два больших проекта: капитальный ремонт в Центре культуры и искусства имени Л. Н. Кушева, еще в этом году у нас проводится комплексный ремонт ДК „Импульс“ в поселке Челюскинский», — рассказывает Елена Панькив.

Обустраивают лесопарк по программе губернатора Московской области «Парки в лесу». Здесь появятся 6 км новых маршрутов, из которых 5 км — пешеходные тропы и 1 км — лыжная трасса.

«В ближайшее время здесь появится 14 специализированных площадок: от детских игровых зон и спортивных зон до удобной смотровой площадки и скейт-парка, площадка для воркаута, площадка для выгула собак. Для комфорта посетителей предусмотрены туалеты, комната матери и ребенка, парковка, а также павильон с прокатом инвентаря и верандой для мероприятий. У красноармейцев появится замечательная возможность — проводить досуг в таком красивом месте. Хочу подчеркнуть, что это преобразование стало возможным благодаря активному участию самих жителей. Предложения, высказанные во время июньского визита на локацию, тщательно проанализированы и включены в проект», — комментирует Артем Садула.

Сейчас почти полностью выполнена отсыпка основания тропиночной сети — гранитный отсев соответствует требованиям Гослесфонда. Уже смонтировано спортивное оборудование, сформированы газоны — завершить комплексное благоустройство лесопарка планируют в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.