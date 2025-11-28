В Котельниках прошла встреча с жителями в формате выездной администрации

В Котельниках прошла выездная администрация в школе № 2 микрорайона Парковый. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По предложению одного из жителей глава городского округа Котельники Михаил Соболев поручил профильным специалистам разработать правила установки ограждений для палисадников, шлагбаумов и других объектов на территории округа. Сейчас эти вопросы регулируются нормами Жилищного кодекса и градостроительного законодательства, что значительно усложняет процесс. Новый документ позволит упростить процедуру и сделать ее более понятной.

Также жители обратились с просьбой оказать содействие в решении вопроса парковки рядом с торговым центром «Outlet Village Белая Дача». Глава муниципалитета поручил проработать данный вопрос с собственником земельного участка и выработать взаимоприемлемое решение, учитывающее интересы жителей и бизнеса.

Тренер баскетбольной секции в школе № 2 попросила содействия в проведении турниров. Мы всегда готовы поддерживать мероприятия, направленные на развитие спорта среди детей и подростков. Организации, заинтересованные в проведении спортивных событий, могут обратиться в управление развития социальной сферы по телефону 8 (498) 742-02-40.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.