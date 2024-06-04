В Коломне состоялся благотворительный фестиваль для детей из хосписа

В Коломенском ГСГУ прошел ежегодный благотворительный фестиваль «Подари надежду», который собрал вокруг себя множество участников и посетителей в поиске добрых дел и поддержки нуждающимся, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На территории университета развернулась настоящая ярмарка авторских изделий, где каждый смог приобрести не только уникальные вещи, но и поддержать благотворительный фонд. Мастер-классы по рукоделию, живописи, танцам и музыке порадовали всех гостей фестиваля, предоставляя возможность не только узнать что-то новое, но и проявить свой творческий потенциал.

В этом году особое внимание уделено маленьким подопечным коломенского хосписа, чтобы подарить им чудо и уверенность в том, что они не одиноки со своими проблемами.

Организаторами этого мероприятия стали преподаватели педагогического факультета ГСГУ и волонтеры инклюзии, которые уже в седьмой раз собираются, чтобы помочь тем, кто больше всего нуждается в поддержке. Ректор университета Жанна Леонова подчеркнула, что такие мероприятия напоминают о важности помощи и поддержки, особенно в отношении детей, чьи мечты и желания могут быть самыми разнообразными.

Фестиваль «Подари надежду» стал примером того, как объединенные усилия могут принести радость и поддержку тем, кто нуждается в них больше всего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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