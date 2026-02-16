В Коломне прошел шахматный турнир в честь годовщины вывода войск из Афганистана

В Коломне 14 и 15 февраля состоялся XXIII шахматный фестиваль, посвященный 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В турнире приняли участие более 130 шахматистов из разных регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

XXIII шахматный фестиваль по быстрым шахматам и блицу «Воинам-интернационалистам посвящается…» прошел 14 и 15 февраля в конькобежном центре «Коломна». Мероприятие было приурочено к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Тренер коломенского шахматного клуба, ветеран-афганец Владимир Бесков отметил, что февраль традиционно считается месяцем защитника Отечества. Он напомнил, что 15 февраля 1989 года советская армия завершила участие в военном конфликте в Афганистане, а 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.

В рамках фестиваля прошли четыре турнира: по быстрым шахматам, блицу, а также детские соревнования по блицу и рапиду. В состязаниях приняли участие представители Москвы, Рязани, Московской, Рязанской и Калужской областей. Всего на турнир приехали более 130 шахматистов.

Организаторами фестиваля выступили коломенское городское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана, шахматный клуб имени А. Карпова, Федерация шахмат Московской области и Российский Союз ветеранов Афганистана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.