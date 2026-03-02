В Коломне представили четвертый том книги памяти отряда «Суворов»

Презентация четвертого тома книги памяти поискового отряда «Суворов» прошла 27 февраля в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне. В издание вошли имена бойцов Красной Армии, чьи останки были обнаружены во время экспедиций и чьи личности удалось установить. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главная ценность нового тома — продолжение именного списка солдат и командиров Красной Армии, ранее считавшихся пропавшими без вести. Их останки были найдены в ходе поисковых экспедиций, а имена возвращены благодаря архивной и исследовательской работе.

За 30 лет работы коломенский поисковый отряд «Суворов» обнаружил более 6,5 тыс. останков бойцов и командиров. Удалось установить имена и судьбы свыше 2,5 тыс. человек, у 566 из них нашли родственников. Часть павших захоронили на малой родине с воинскими и духовными почестями.

В четвертый том также включили истории членов отряда «Суворов», погибших при исполнении воинского и гражданского долга в ходе специальной военной операции.

Во время презентации гости познакомились с интерактивной выставкой. Экспонаты, собранные поисковиками за три десятилетия, привезены с мест сражений. Среди них — личные вещи бойцов и элементы снаряжения, сохраняющие память о событиях военных лет.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.