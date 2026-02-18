В Клину участники проекта «Активное долголетие» освоили приготовление блинных баб

В клинском отделении «Активного долголетия» 18 февраля состоялся мастер-класс по приготовлению блинных баб. Многие участницы впервые попробовали создать такое кулинарное изделие.

Дина Черненко, участница проекта, отметила, что раньше не думала, что из блинов можно сделать такую необычную композицию, и осталась довольна результатом. Для одной блинной бабы требуется не менее 10 блинов: самые толстые используют для юбки, оборачивая их вокруг конусовидной основы, а из тонких делают ручки и платочек. Все элементы закрепляют шпажками.

Ольга Барток, еще одна участница, рассказала, что обычно посещает занятия по пению и экскурсии, а на мастер-класс попала случайно. Она призналась, что сразу съест свою блинную бабу, потому что получилось очень вкусно.

В завершение мероприятия прошел камерный концерт с участием сказочных персонажей Зимы и Весны. На сцене выступили участницы танцевальной и вокальной студий, а гости пели, читали частушки и танцевали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.