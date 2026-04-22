В Клину прошли Всероссийские антитеррористические учения

Антитеррористические учения прошли 21 апреля в школе «Имена Победы» в деревне Новощапово городского округа Клин. В тренировке отработали действия при проникновении террориста и атаке с применением БПЛА, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учения состоялись по приказу министерства образования Московской области в рамках всероссийской отработки комплексного сценария действий при террористической угрозе. По легенде злоумышленник проник в здание школы, после чего педагоги и ученики эвакуировались в подвал. Нападавшего задержали, а затем беспилотник сбросил муляж взрывного устройства, которое обезвредили кинологи.

В тренировке участвовали сотрудники МЧС, ОМВД, Росгвардии, кинологической и оперативно-следственной служб, а также ГИБДД. В образовательном учреждении проверили средства связи и работу кнопки тревожной сигнализации.

«Эти учения — показательные и массовые. Специалистам важно показать слаженную работу», — рассказал заместитель начальника управления образования городского округа Клин Юрий Викулин.

«Я должна была забаррикадировать двери и предупредить школьников и учителей о том, что произошло нападение террористов, чтобы все спустились в укрытие», — сообщила охранник школы Вера Леонова.

Всероссийские учения в Клину охватили 78 образовательных организаций — все школы и детские сады округа. Подобные тренировки по противодействию терроризму в учреждениях проводят раз в квартал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.