В Клину открыли мурал в честь ветерана ВОВ

В гимназии имени Василия Никитича Татищева в Клину торжественно открыли мурал в честь Николая Сергеевича Надышнева. Он прошел военный путь от Москвы до Вены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Николай Сергеевич родился в 1924 году, в юношестве играл за клинскую команду «Спартак». Еще до совершеннолетия, Надышнев ушел добровольцем защищать Родину. В 1944 году получил серьезное ранение в ногу. Перенеся 7 операций, Николаю Сергеевичу удалось сохранить ногу, пройти тяжелый период реабилитации, и в 1946 году вернуться на футбольное поле.

Травмы, полученные во время войны, не могли не сказываться на здоровье. В итоге Надышнев задумался о тренерстве. Сначала был играющим тренером клинского «Спартака», а после всю оставшуюся жизнь отдал футбольному клубу «Химик».

Николай Надышнев учился в школе № 1 на улице Ленина. А сегодня в одном из отделений школы им. В. Татищева (как сейчас называется школа) в память о клинчанине открыли мурал. Информацию для него подготовил ученик 10 класса Григорий Мартиросян.

«Сегодняшнее событие я расцениваю не только как дань памяти моему папе, а расцениваю как дань памяти всем ребятам — выпускникам школы № 1, которые ушли воевать на фронт за свободу и независимость нашей страны» — поделилась дочь Николая Сергеевича — Лариса Смирнова.

Мероприятие прошло в рамках проекта партии «Единая Россия» — «Новая школа». Он направлен на совершенствование системы образования. Выделяются три направления работы: развитие инфраструктуры образования, создание качественной образовательной среды и достойных условий. Это четвертый мурал, открытый в городском округе Клин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.