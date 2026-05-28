В Клину обработали 40 процентов территорий от борщевика

В городском округе Клин продолжается первый этап обработки муниципальных земель от борщевика Сосновского. К настоящему времени подрядчик выполнил 40% от запланированного объема, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году по муниципальному контракту в округе необходимо обработать 3200 гектаров. Работы ведутся в любую погоду, за исключением дождливых дней. Один из выездов состоялся 27 мая — бригада трудилась в полях возле деревни Лаврово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.