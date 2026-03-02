В Клину налоговая направила 3 тыс уведомлений о доходах

Декларационная кампания 2026 года продолжается в Клину. Уведомления о необходимости отчитаться о доходах уже получили около 3 тыс жителей, представить декларацию нужно до 30 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отчитаться о полученных доходах обязаны граждане, которые продали недвижимость, находившуюся в собственности менее минимального предельного срока, получили вознаграждение от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, а также выиграли в лотерею. Декларацию также представляют индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ предусмотрен штраф.

«Задекларировать свой доход необходимо в случае продажи недвижимости, находившейся в собственности менее минимального предельного срока; вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами; выигрыша от оператора лотерей. Также декларацию обязаны представить индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты», — рассказала заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Юлия Глухова.

Подать декларацию 3-НДФЛ можно лично в налоговой инспекции или через личный кабинет на сайте налог.ру. На период кампании изменен график работы: по вторникам и четвергам инспекция принимает посетителей до 20:00. Ближайший день открытых дверей пройдет 12 марта. Консультации доступны по телефону +7 (49624) 5-13-16, доб. 3-22-52.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.