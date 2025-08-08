сегодня в 17:35

В Кашире-1 прошел прием жителей в формате выездной администрации

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Роман Пичугин провел выездной прием жителей в Культурно-досуговом центре «Родина». Вместе с руководителем муниципалитета обращения людей рассматривали заместители главы, представители профильных служб и ведомств, депутатского корпуса. В приеме участвовал депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На прием пришли более сорок жителей округа. Их волновали вопросы переселения из аварийного жилья, работы здравоохранения, благоустройства территории, спортивной инфраструктуры и развития общественных пространств.

Часть обращений были оперативно решены в ходе работы выездной администрации. В частности, одна из каширянок была записана на прием к гастроэнтерологу.

Оставшиеся обращения — направлены в работу. Каждое из них — на контроле.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.