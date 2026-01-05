В Калининграде возбуждено дело об осквернении братской могилы

сегодня в 23:40

Нетрезвая пара пыталась прикурить от Вечного огня в Калининграде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения воинского захоронения на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде.

По версии следствия, вечером 3 января 2026 года молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались прикурить сигарету от чаши Вечного огня на братской могиле воинов, погибших при штурме Кенигсберга.

Также они похитили с основания обелиска корзину с цветами, возложенную в память о погибших. Личности фигурантов были установлены с помощью камер системы «Безопасный город».

Им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия.

