В Калининграде возбуждено дело об осквернении братской могилы
Нетрезвая пара пыталась прикурить от Вечного огня в Калининграде
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения воинского захоронения на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде.
По версии следствия, вечером 3 января 2026 года молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались прикурить сигарету от чаши Вечного огня на братской могиле воинов, погибших при штурме Кенигсберга.
Также они похитили с основания обелиска корзину с цветами, возложенную в память о погибших. Личности фигурантов были установлены с помощью камер системы «Безопасный город».
Им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время проводятся следственные действия.
