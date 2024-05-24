В Японии умерла собака из популярного мема Doge
Фото - © Собака породы сиба-ину по кличке Кабосу/Скриншот
В Японии скончалась собака породы сиба-ину по кличке Кабосу. Животное было прообразом мема про Doge, сообщает «Подъем».
Псу было 18,5 лет. В последнее время собака передвигалась только на ходунках, поскольку 2 года назад ей поставили диагноз лейкемия.
Кроме огромного количества мемов, Кабосу изображен на монетах криптовалюты Dogecoin.
Также изображение собаки есть на крышках люков по всей Японии.