сегодня в 10:43

В Японии умерла собака из популярного мема Doge

В Японии скончалась собака породы сиба-ину по кличке Кабосу. Животное было прообразом мема про Doge, сообщает «Подъем».

Псу было 18,5 лет. В последнее время собака передвигалась только на ходунках, поскольку 2 года назад ей поставили диагноз лейкемия.

Кроме огромного количества мемов, Кабосу изображен на монетах криптовалюты Dogecoin.

Также изображение собаки есть на крышках люков по всей Японии.