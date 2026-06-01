В ЯНАО с 1 июня стартует комендантский час с 23:00

В Ямало-Ненецком автономном округе с началом летних каникул комендантский час для несовершеннолетних будет действовать с 23:00. О правилах и ответственности напомнил первый заместитель директора департамента образования Сергей Бойченко, сообщает «Север-Пресс» .

Несовершеннолетним запрещено находиться на улице в ночное время без сопровождения взрослых. Ограничение действует и в период полярных ночей.

«Закон есть закон, его никто не отменял, поэтому мы с вами должны четко понимать, что есть возрастные и временные ограничения, и недопустимо, чтобы несовершеннолетний ребенок ночью, хоть у нас и светлые полярные ночи, находился без родительского присмотра. Поэтому, уважаемые родители, просьба ко всем: есть определенное время, которое отведено законодательством», — сказал Бойченко в пресс-центре «Север-Пресса».

За нарушение предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа составляет от 100 до 500 рублей. При систематических нарушениях подростка могут поставить на профилактический учет.

На время летних каникул для школьников подготовили программу мероприятий.

