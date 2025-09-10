В Ивантеевке прошла церемония награждения выдающихся жителей округа

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом наградили тех, кто активно участвует в развитии округа Пушкинский, прикладывая максимум усилий для его преображения. Церемония состоялась 09 сентября в Доме культуры «Юбилейный» в Ивантеевке.

На встрече, прошедшей накануне Дня города Ивантеевки, вручали благодарности губернатора региона и главы округа, почетные грамоты Московской областной Думы, знак «Спортивная доблесть». Особо торжественным моментом стало присвоение звания «Почетный гражданин Городского округа Пушкинский» трем жителям округа, депутатам окружного Совета — Борзых Михаилу Николаевичу, Савенко Владимиру Андреевичу и Сухареву Михаилу Михайловичу. Ценной награды их удостоили за многолетний плодотворный труд на благо жителей округа Пушкинский.

Все они проявляют твердую и яркую гражданскую позицию, ведут активную патриотическую деятельность, оказывают поддержку семьям бойцов СВО, работают с молодежью, организуя образовательные мероприятия и спортивные турниры. Михаил Борзых — один из «старожилов» депутатского корпуса, человек с богатым опытом муниципальной службы, глубоко разбирающийся в вопросах развития промышленности, работы правоохранительных органов и экологии. Владимир Савенко — проявил себя в строительной отрасли, был инициатором создания Совета предпринимателей города Ивантеевки, под чьей эгидой в год 80-летия Ивантеевки был установлен памятник фабриканту и меценату Лыжину В.А., создавшему в Ивантеевке производство тонкосуконных тканей. Михаил Сухарев — знаменитый футбольный тренер, «душа» спортивного клуба «Орленок», созданного почти полвека назад, воспитал не одно поколение талантливых спортсменов.

«Благодарен всем людям, администрации, Совету депутатов за оказанное высокой доверие. В нашем округе я прожил 75 лет, здесь родился и вырос, и вижу плоды развития объединения округа. Приятно быть почетным жителем именно округа», — поделился обладатель награды, депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Михаил Сухарев

За последние годы Пушкинский значительно преобразился. Обновляются и строятся новые медицинские и образовательные учреждения, модернизируется коммунальная сфера, расселяется аварийное жилье, преображаются общественные пространства.

«Все эти позитивные изменения стали возможны благодаря неравнодушным людям, которые нацелены на результат, которые работают и живут в Пушкинском, посвящая себя его развитию и улучшению. Искренне благодарен каждому из вас за труд и за ваш неоценимый вклад!» — отметил Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.